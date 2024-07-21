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Личка — о тяжёлой победе «Динамо» с «Факелом»: до удаления Фомина команда была хороша

Личка — о тяжёлой победе «Динамо» с «Факелом»: до удаления Фомина команда была хороша
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о результате матча 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«У меня отличное настроение. Сегодня до удаления Фомина команда хорошо играла, старалась комбинировать, забили гол со стандарта, который вчера отрабатывали. К сожалению, потом был момент с Фоминым, который я до конца не видел, так что не могу судить о нём. Для этого есть VAR, так что никаких претензий к судьям нет.

Во втором тайме было тяжело – мы терпели, поддерживали друг друга, была отличная командная работа. Также были у нас и 3-4 очень хороших выхода, которые мы не смогли реализовать. Соперник очень хорошо был готов физически. Там хороший уровень футболистов, которые умеют оказывать давление на защиту. Мы сделали первый маленький шаг в новом сезоне – победили со счётом 3:1 в сложной ситуации. Я очень рад и поздравляю команду с 3 очками», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

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