Тренер «Динамо» Личка объяснил отсутствие Скопинцева в стартовом составе игры с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об отсутствии защитника Дмитрия Скопинцева в стартовом составе матча 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

«Скопинцев заболел перед игрой со «Спартаком» и вернулся в основную группу только в четверг. Бессмертный давно с нами работает, физически хорошо готов. Мы уже пробовали эту схему в игре со «Спартаком», когда Даса уходил налево, а Бес играл справа. Он сыграл хорошо, но в первом тайме получил жёлтую карточку, поэтому решили не рисковать и в перерыве его заменил», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Скопинцев выступает за бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Дмитрий Скопинцев принял участие в 29 матчах, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Скопинцева в € 3,5 млн.

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