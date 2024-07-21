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Тренер «Динамо» Личка объяснил отсутствие Скопинцева в стартовом составе игры с «Факелом»

Тренер «Динамо» Личка объяснил отсутствие Скопинцева в стартовом составе игры с «Факелом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об отсутствии защитника Дмитрия Скопинцева в стартовом составе матча 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Скопинцев заболел перед игрой со «Спартаком» и вернулся в основную группу только в четверг. Бессмертный давно с нами работает, физически хорошо готов. Мы уже пробовали эту схему в игре со «Спартаком», когда Даса уходил налево, а Бес играл справа. Он сыграл хорошо, но в первом тайме получил жёлтую карточку, поэтому решили не рисковать и в перерыве его заменил», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Скопинцев выступает за бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Дмитрий Скопинцев принял участие в 29 матчах, в которых забил один мяч и оформил две результативные передачи. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Скопинцева в € 3,5 млн.

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