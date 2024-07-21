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«Совсем не понимаю». Генич – о возможном переходе Чалова из ЦСКА в ПАОК

«Совсем не понимаю». Генич – о возможном переходе Чалова из ЦСКА в ПАОК
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Известный российский комментатор Константин Генич отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в ПАОК. Ранее в греческом клубе сообщили, что ведут переговоры по поводу перехода россиянина.

«Не понимаю этот трансфер. Совсем не понимаю. Думал, что Федя всё-таки останется в ЦСКА…» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Чалов является воспитанником армейского клуба, за первую команду россиянин выступает с 2017 года. В прошлом сезоне Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 5 результативных передач.

В первом туре нового сезона РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом» со счётом 0:0. Чалов вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 80-й минуте.

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