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Карло Анчелотти ответил на вопрос, как будет использовать Килиана Мбаппе в «Реале»

Карло Анчелотти ответил на вопрос, как будет использовать Килиана Мбаппе в «Реале»
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Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о том, где будет использовать новичка команды французского форварда Килиана Мбаппе.

«Где сыграет Мбаппе? Я его куда-нибудь поставлю, мы найдём ему место…», – приводит слова Sky Sport Italia.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ». В прошлом сезоне 25-летний нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

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