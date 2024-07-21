Гол Жорди Альбы помог «Интер Майами» обыграть «Чикаго Файр» в матче МЛС

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Чикаго Файр». Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Матиас Рохас и Жорди Альба. Нападающий Лионель Месси не принимал участие в этой встрече. Форвард Луис Суарес вышел на поле в с первых минут.

Единственный гол за «Чикаго» забил Рафаэль Кцихос.

«Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 53 очка. «Чикаго» занимает последнее место, набрав 25 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Цинциннати», а «Чикаго» проведёт матч с «Нью-Йорк Сити». Оба матча пройдут 25 августа.

Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч «Майами» – «Бостон»