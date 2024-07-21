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«Интер Майами» — «Чикаго Файр», результат матча 21 июля, счёт 2:1, МЛС

Гол Жорди Альбы помог «Интер Майами» обыграть «Чикаго Файр» в матче МЛС
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Чикаго Файр». Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

США - Major League Soccer . МЛС
21 июля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 1
Чикаго Файр
Чикаго
1:0 Рохас – 6'     1:1 Кцихос – 73'     2:1 Альба – 75'    

В составе победителей забивали Матиас Рохас и Жорди Альба. Нападающий Лионель Месси не принимал участие в этой встрече. Форвард Луис Суарес вышел на поле в с первых минут.

Единственный гол за «Чикаго» забил Рафаэль Кцихос.

«Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 53 очка. «Чикаго» занимает последнее место, набрав 25 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Цинциннати», а «Чикаго» проведёт матч с «Нью-Йорк Сити». Оба матча пройдут 25 августа.

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