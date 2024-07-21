Личка прокомментировал большое количество фолов на карточку в матче «Динамо» — «Факел»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о большом количестве жёлтых карточек в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

«Я тоже считаю, что сегодня было много жёлтых карточек. Я всегда предпочитаю, когда судьи дают больше играть и допускают жёсткую борьбу. С другой стороны, у каждого рефери свой стиль судейства. Думаю, что сегодня судья свистел то, что видел. Если бы VAR посчитал, что в моменте с удалением Фомина была ошибка, то он бы вмешался.

Хочу сказать, что надо охранять игроков. У нас есть техничные Карраскаль, Бителло, Нгамалё, на которых часто нарушают правила. Мы хотим видеть красивый футбол, и иногда против таких футболистов играют чрезмерно агрессивно и стараются прибить с самого начала матча. Хотелось бы, чтобы их больше охраняли судьи», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Напомним, в матче между «Динамо» и «Факелом» было показано 10 жёлтых и две красных карточки.

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