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Личка прокомментировал большое количество фолов на карточку в матче «Динамо» — «Факел»

Личка прокомментировал большое количество фолов на карточку в матче «Динамо» — «Факел»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о большом количестве жёлтых карточек в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился победой бело-голубых со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Я тоже считаю, что сегодня было много жёлтых карточек. Я всегда предпочитаю, когда судьи дают больше играть и допускают жёсткую борьбу. С другой стороны, у каждого рефери свой стиль судейства. Думаю, что сегодня судья свистел то, что видел. Если бы VAR посчитал, что в моменте с удалением Фомина была ошибка, то он бы вмешался.

Хочу сказать, что надо охранять игроков. У нас есть техничные Карраскаль, Бителло, Нгамалё, на которых часто нарушают правила. Мы хотим видеть красивый футбол, и иногда против таких футболистов играют чрезмерно агрессивно и стараются прибить с самого начала матча. Хотелось бы, чтобы их больше охраняли судьи», — приводит слова Лички пресс-служба московского клуба.

Напомним, в матче между «Динамо» и «Факелом» было показано 10 жёлтых и две красных карточки.

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