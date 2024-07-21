Экс-игрок «Спартака» Кутин ответил, в чём заключается феномен Массимо Карреры

29-летний правый защитник «Уфы» Денис Кутин, который ранее выступал за «Спартак-2», высказался о бывшем главном тренере столичного клуба Массимо Каррере.

«Феномен Карреры очень прост. На каждой тренировке ребята отрабатывали как на последней в жизни. Каррера перед каждой игрой мотивировал, будто любой матч тоже может стать последним в жизни», — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Каррера сотрудничал со «Спартаком» с 2016 по 2018 год. За это время тренер привёл московскую команду к победе в чемпионате России — 2016/2017 и Суперкубке-2017.

В 1-м туре нового сезона РПЛ «Спартаку» предстоит провести матч с «Оренбургом».

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