Карло Анчелотти назвал условие, при котором уйдёт из «Реала»

Главный тренер «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о том, когда может покинуть мадридский клуб и пойдёт ли тренировать национальные команды.

«Не знаю, когда остановлюсь. Наверное, я покину «Реал», когда клуб от меня устанет, мне придется подумать, что делать дальше. Точно скажу, что к работе в сборных я отношусь отрицательно. Я предпочитаю ежедневную работу. Среди многих команд, которые я тренировал, «Реал» и «Милан» — те, к которым я остался больше всего привязан. «Реал» — это семья», – приводит слова Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Анчелотти после «Реала» может возглавить сборную Бразилии.

Карьера итальянца Карло Анчелотти в качестве тренера в ведущих чемпионатах началась ещё в 1996 году, когда он возглавил «Парму». До мадридского «Реала» он тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию» «Наполи» и «Эвертон».

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