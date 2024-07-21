В прошлом сезоне в Германии была зафиксирована рекордная посещаемость футбольных турниров

Бундеслига и Вторая Бундеслига в сезоне-2023/2024 установили рекорд за всю историю Германии по посещаемости. Об этом сообщает Германская Футбольная Лига (DPL)

DPL опубликовала отчет о посещаемости Бундеслиги и Второй Бундеслиги в прошлом сезоне, согласно которому в общей сложности в рамках этих двух турниров было реализовано около 21 млн билетов. Это самый высокий показатель за всю историю турниров.

«Бундеслига остается лидером среди высших европейских лиг по средним продажам билетов на матч в сезоне- 2023/24, опережая английскую Премьер-лигу и итальянскую Серию А. Средняя заполняемость арен Бундеслиги (95,2%) выросла по сравнению с уровнем предыдущего года (92,6%). В целом, 15 из 18 клубов Бундеслиги достигли уровня заполняемости более 90%», — также говорится в заявлении организации.