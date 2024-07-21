«Интер» направит «Зениту» предложение о покупке Ренана в течение нескольких дней — Лугт

Миланский «Интер» направил санкт-петербургскому «Зениту» официальное предложение о покупке защитника Роберта Ренана, выступающего на правах аренды в бразильском «Интернасьонале». Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить € 10 млн за игрока.

С января 2024 года футболист выступает на правах аренды за «Интернасьонал» из Порту-Алегри, срок действия арендного соглашения истекает 31 декабря 2024 года. В составе бразильского клуба Роберт Ренан провёл 26 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Трансферная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 9 млн, его контракт с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.