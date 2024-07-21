Президент «Интера» Маротта рассказал о будущем лидера клуба Лаутаро Мартинеса

Президент «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что миланский клуб продлил контракт с нападающим команды Лаутаро Мартинесом.

«Лаутаро Мартинес подписал новый контракт с клубом, всё готово. Официально об этом будет сообщено в течение следующих недель», – приводит слова Маротты Sky Sports.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, контракт рассчитан до лета 2029 года. Зарплата составляет € 9 млн за сезон + бонусы.

Напомним, Лаутаро Мартинес выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за € 23 млн. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в € 110 млн. Вместе с Аргентиной Мартинес выиграл Кубок Америки, завершившийся 14 июля.

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