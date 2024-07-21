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Стали известны сроки восстановления голкипера сборной Испании Симона

Стали известны сроки восстановления голкипера сборной Испании Симона
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Голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон пропустит минимум четыре месяца из-за травмы запястья, с которой он играл концовку сезона-2023/2024 и провёл весь чемпионат Европы в Германии. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в пятницу, 19 июля, игрок был выписан из больницы после операции. Сообщается, что в случае восстановления в обычном порядке голкипер пропустит четыре месяца, а также не примет участие в 14 матчей предстоящего сезона Ла Лиги и четырёх играх Лиги Европы.

В худшем случае, Симон не вернется до конца рождественских каникул в Европе: он пропустит почти весь первый круг и все матчи группового этапа Лиги Европы.

На Евро-2024 Симон провёл шесть матчей, в которых пропустил четыре мяча. В двух встречах голкипер сыграл «на ноль» и отразил один пенальти. По итогам минувшего клубного сезона Симон был признан лучшим вратарём года в испанской Ла Лиге.

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