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Стали известны новые подробности по будущему Хвичи Кварацхелии

Стали известны новые подробности по будущему Хвичи Кварацхелии
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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия до сих пор находится в сфере интересов «ПСЖ», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport. По данным источника, парижский клуб готов заплатить более € 100 млн за 23-летнего грузина после ухода Килиана Мбаппе.

Однако сам Хвича готов подписать 5-летний контракт с «Наполи». На игрока произвёл впечатление новый главный тренер команды Антонио Конте. Вингер хочет поработать со специалистом и понимает, что это может помочь ему сделать шаг в развитии.

«Наполи» предложил Кварацхелии стартовую зарплату по новому контракту в размере € 5 млн за сезон, но сумма может вырасти до € 7 млн. Сам вингер хочет получать € 8 млн чистыми. Между сторонами продолжаются переговоры.

Нынешний контракт грузина с клубом рассчитан до лета 2027 года. В прошлом сезоне он забил 11 голов и отдал 7 передач в 45 матчах.

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