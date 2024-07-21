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Антонио Конте: я не хочу «Наполи», который только защищается и ждёт спортивной смерти

Антонио Конте: я не хочу «Наполи», который только защищается и ждёт спортивной смерти
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал игру своей команды после товарищеского матча с клубом из Серии В «Мантовой» (3:0).

«Мы должны лучше владеть мячом, но я очень доволен агрессией и высокой линией прессинга. Чем дальше мы будем продвигаться, тем больше ребята поймут, что нужно. Важно привносить в матчи большую интенсивность. Я не хочу команду, которая только защищается и ждёт спортивной смерти», — приводит слова Конте Football Italia.

5 июня, «Наполи» объявил о подписании трудового соглашения с Конте.

По итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Клуб по ходу сезона два раза меня тренера.

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