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Южная Корея обратилась к ФИФА с требованием предотвратить рассовую дискриминацию на поле

Южная Корея обратилась к ФИФА с требованием предотвратить рассовую дискриминацию на поле
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Ассоциация футбола Южной Кореи обратилась в ФИФА из-за инцидента во время товарищеского матча «Вулверхэмптон» – «Комо»(1:0), когда южнокорейский форвард «волков» Хван Хи Чхан якобы стал жертвой расизма.

На странице в Х (ранее Twitter) ассоциация футбола сообщила, что обратилась в ФИФА с требованием предотвратить расовую дискриминацию на футбольном поле.

«В официальном письме, присланном в ФИФА 18 июля, футбольная ассоциация Кореи выразила серьёзную обеспокоенность по поводу расистского поведения в отношении Хван Хи Чхана от игрока соперника во время недавнего тренировочного матча, а также призвала предотвратить расовую дискриминацию на футбольном поле. Чтобы искоренить это, мы попросили ФИФА ещё больше ужесточить санкции против виновных», – говорится в заявлении.

Ранее УЕФА сообщила, что у неё нет полномочий по расследованию инцидента, поскольку он произошёл не в матче под эгидой УЕФА. Сам игрок на своей странице в соцсетях прокомментировал инцидент. «Расизм недопустим в спорте и во всех аспектах жизни.

После инцидента тренерский штаб и мои товарищи по команде сразу сказали мне, что уйдут со мной с поля, если потребуется, и постоянно проверяли моё самочувствие. Я очень благодарен своим товарищам по команде.

Несмотря на это, я хотел продолжать, и мы сделали то, что должны были сделать на поле. Напоследок благодарю всех, кто прислал слова поддержки. Нет места расизму», – написал Хван Хи Чхан.

Напомним, по ходу матча неназванный защитник «Комо» сравнил Хи Чкана с всемирно известным актёром Джеки Чаном.

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