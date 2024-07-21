Игрок «Комо» сравнил корейского форварда с Джеки Чаном, породив громкий расистский скандал

15 июля состоялся предсезонный товарищеский матч между новичком Серии А «Комо» и английским «Вулверхэмптоном». Игра завершилась победой «волков» со счётом 1:0. По ходу матча на поле случился расистский скандал с участием одного из игроков итальянского клуба и форварда «Вулверхэмптона» Хван Хи Чхана.

Неназванный защитник «Комо» якобы сделал расистский комментарий в адрес южнокорейского форварда. Позже итальянский клуб выступил с официальным заявлением по данному факту.

«Наш клуб не терпит расизм и самым решительным образом осуждает все его формы. Мы поговорили с данным защитником, чтобы понять, что было сказано. Он сказал нам, что комментарий, который он сделал своему одноклубнику, был следующим: „Игнорируйти его, он думает, что он Джеки Чан“.

После подробного разговора с нашим игроком мы уверены, что речь шла об имени игрока и о постоянных упоминаниях футболиста как Чанни его товарищами по команде на поле.

Что касается нашего клуба, то наш игрок ничего уничижительного не сказал. Мы разочарованы тем, что реакция некоторых игроков «Вулверхэмптона» привела к тому, что инцидент был преувеличен», — говорится в заявлении клуба в Х (ранее Twitter).