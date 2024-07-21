В Германии разгорелся расистский скандал в отношении игрока молодёжной команды «Ливерпуля»

Футболист молодёжной команды «Ливерпуля» дважды подвергся расистским оскорблениям во время турнира в Германии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, футболист на протяжении двух матчей проходящего в Германии турнира среди молодёжных команд с «Айнтрахтом» и «Хоффенхаймом» подвергался расистским оскорблениям со стороны игроков соперников. В результате этого футболисты «Ливерпуля» (U-18) уходили с поля.

«Ливерпуль» может подтвердить, что член нашей команды до 18 лет сообщил, что он подвергся расистским оскорблениям со стороны соперника во время игры в молодежном турнире Кубка Бундеслиги в Германии в пятницу.

Игрок немедленно предупредил официального представителя матча, своих товарищей по команде и наш тренерский штаб. Следовательно, руководство клуба решило остановить игру и призвало игроков поле.

В другом инциденте тот же игрок стал объектом оскорблений во время матча, который прошёл 20 июля. Опять же, футболист предупредил своих товарищей по команде и тренерский штаб, и наше руководство призвало игроков снова покинуть поле», — говорится в официальном заявлении клуба.