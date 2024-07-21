«Не тот футбол, что я хочу видеть». Марко Николич — об игре ЦСКА в матче с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал игру своих футболистов в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Ростовом» (0:0).

«По завершению и остроте сегодня был не тот футбол, что я хочу видеть. Только в последние 10-15 минут у нас появились опасные контратаки. Нам не хватает выхода из обороны — это надо улучшать. Сегодня, зная как играет «Ростов», старались сохранять баланс. Соперник хорошо пользуется пустыми зонами, старались их не оставлять», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.