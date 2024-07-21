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«Арсенал» полностью согласовал переход Калафьори из «Болоньи» — Скира

«Арсенал» полностью согласовал переход Калафьори из «Болоньи» — Скира
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«Арсенал» и «Болонья» согласовали все условия сделки по переходу защитника сборной Италии Риккардо Калафьори в английский клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Калафьори перейдёт в «Арсенал» за € 50 млн. Футболист подпишет контакт сроком до 2029 года. В соответствии с соглашением Калафьори будет получать € 3,5 млн в год, а также бонусы в размере € 500 тыс. О трансфере будет объявлено по возвращении футболиста из отпуска.

В минувшем сезоне Калафьори принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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