Украинский журналист публично возмутился поведением игроком сборной после вылета с Евро

Известный украинский футбольный комментатор и телеведущий Игорь Цыганык публично выразил недовольство тем, что сделали футболисты сборной Украины сразу после вылета с Евро-2024.

«Вы знаете, сколько футболистов вернулись в лагерь национальной сборной после матча с Бельгией? Пять-шесть вернулись в отель, где базировалась команда. Все остальные разлетелись по отпускам. Они заслужили… Вы себе это представляете? Как так можно?

Конечно, мы все очень возмущены таким выступлением на Евро. Никто не снимает вины с главного тренера и футболистов. Мы должны попытаться разобраться, почему так произошло. Мне футболисты показывали футболки, кто где играет. И к чему это привело?» — сказал Цыганик в программе Football Hub.

Напомним, украинская сборная заняла последнее, четвёртое место в своей группе на Евро-2024. Команда набрала 4 очка.

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