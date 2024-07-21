Игроки и персонал мадридского «Реала» удивлены поведением Мбаппе

Игроки и персонал мадридского «Реала» остались под приятным впечатлением от поведения новичка «Королевского клуба» Килана Мбаппе при знакомстве с ними. Об этом сообщает AS.

По информации источника, игроки, а также сотрудники клуба поражены плавностью и лёгкостью, с которой Мбаппе общался с ними. В клубе называют Мбаппе скромным и сосредоточенным на работе. Также сообщается, что в команде положительно оценили умение француза свободно говорить на испанском и английском языках.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд. Последним клубом Килиана был французский «ПСЖ».