УЕФА опубликовал топ-10 самых красивых голов Евро-2024 по версии болельщиков

Пресс-служба УЕФА на своём официальном сайте опубликовала топ-10 самых красивых голов недавно завершившегося в Германии Евро-2024 по версии болельщиков.

10 лучших голов сначала были выбраны техническими наблюдателями УЕФА, а затем выставлены на голосование на сайте. По итогам голосования самым красивым голом турнира фанаты признали мяч Мерта Мюльдюра с лёта в победном матче Турции с Грузией (3:1). Второе место занял мяч Ламина Ямаля, забитый после дальнего удара в ворота Франции в плей-офф. На третьей строчке гол ещё одного турка, полузащитника Арды Гюлера, в ворота Грузии.

ВИДЕО топ-10 голов Евро-2024 по версии болельщиков.

Напомним, чемпионом Европы стала сборная Испании, обыгравшая англичан со счётом 2:1.

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