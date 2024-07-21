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Опубликован топ-5 лучших полузащитников в истории АПЛ от Give me Sport

Опубликован топ-5 лучших полузащитников в истории АПЛ от Give me Sport
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Известное издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории английской Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году.

Журналисты определяли лучших из лучших по следующим критериям:

  • голы;
  • ассисты;
  • трофеи;
  • ожидание;
  • качество команд, которые они представляли;
  • долголетие.

В итоге пятёрка лучших полузащитников в истории АПЛ по версии Give me Sport получилась такой:

  1. Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ.
  2. Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев.
  3. Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея.
  4. Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев.
  5. Кевин Де Брёйне – 260 матчей, 6 трофеев.

Напомним, чемпионом прошлого сезона в английской Премьер-лиге стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы опередила занявший второе место «Арсенал» на два очка.

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