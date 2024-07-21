Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован топ-5 лучших полузащитников в истории АПЛ от Give me Sport

Известное издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории английской Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году.

Журналисты определяли лучших из лучших по следующим критериям:

голы;

ассисты;

трофеи;

ожидание;

качество команд, которые они представляли;

долголетие.

В итоге пятёрка лучших полузащитников в истории АПЛ по версии Give me Sport получилась такой:

Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ. Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев. Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея. Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев. Кевин Де Брёйне – 260 матчей, 6 трофеев.

Напомним, чемпионом прошлого сезона в английской Премьер-лиге стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы опередила занявший второе место «Арсенал» на два очка.

Материалы по теме Лев Яшин — лучший вратарь всех времён по версии FourFourTwo

Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ