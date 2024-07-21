Опубликован топ-5 лучших полузащитников в истории АПЛ от Give me Sport
Известное издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории английской Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году.
Журналисты определяли лучших из лучших по следующим критериям:
- голы;
- ассисты;
- трофеи;
- ожидание;
- качество команд, которые они представляли;
- долголетие.
В итоге пятёрка лучших полузащитников в истории АПЛ по версии Give me Sport получилась такой:
- Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ.
- Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев.
- Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея.
- Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев.
- Кевин Де Брёйне – 260 матчей, 6 трофеев.
Напомним, чемпионом прошлого сезона в английской Премьер-лиге стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы опередила занявший второе место «Арсенал» на два очка.
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