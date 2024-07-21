Марцел Личка оценил игру 19-летних центральных защитников «Динамо» в матче с «Факелом»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил выступление 19-летних центральных защитников бело-голубых Ивана Лепского и Милана Майсторовича в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».

«Милан в межсезонье показал топовую игру. Ему всего 19 лет, а он как будто уже пять-шесть сезонов отыграл на высоком уровне. Лепский тоже сыграл на хорошем уровне. Ильин, Марков, Аппаев – сильные форварды, и у Лепса получалось выигрывать у них борьбу. Один момент в конце первого тайма он проспал, но я знаю, что он будет делать ошибки.

Молодые футболисты должны через них пройти, чтобы стать лучше. Я сказал молодым: это ваш шанс, если хотите осенью остаться с нами, то должны играть хорошо и не бояться», — приводит слова Лички пресс-служба московского «Динамо».

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й минуте был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.