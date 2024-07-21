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Марцел Личка оценил игру 19-летних центральных защитников «Динамо» в матче с «Факелом»

Марцел Личка оценил игру 19-летних центральных защитников «Динамо» в матче с «Факелом»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил выступление 19-летних центральных защитников бело-голубых Ивана Лепского и Милана Майсторовича в матче 1-го тура РПЛ с «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Милан в межсезонье показал топовую игру. Ему всего 19 лет, а он как будто уже пять-шесть сезонов отыграл на высоком уровне. Лепский тоже сыграл на хорошем уровне. Ильин, Марков, Аппаев – сильные форварды, и у Лепса получалось выигрывать у них борьбу. Один момент в конце первого тайма он проспал, но я знаю, что он будет делать ошибки.

Молодые футболисты должны через них пройти, чтобы стать лучше. Я сказал молодым: это ваш шанс, если хотите осенью остаться с нами, то должны играть хорошо и не бояться», — приводит слова Лички пресс-служба московского «Динамо».

На третьей минуте матча отличился защитник «Динамо» Иван Лепский, забив головой после передачи полузащитника Бителло. На 21-й минуте встречи забил нападающий хозяев Муми Нгамалё — 2:0. На 29-й минуте забил форвард бело-голубых Ярослав Гладышев. На 39-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Даниил Фомин. На 74-й минуте матча забил нападающий «Факела» Евгений Марков. На 90+7-й минуте был удалён защитник «Факела» Сергей Брызгалов.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге Российской Премьер-Лиги «Динамо» и «Факел» сыграли со счётом 0:0. Во втором также был зафиксирован ничейный счёт — 1:1.

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