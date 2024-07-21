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«Интер Майами» провёл яркое чествование Месси в честь завоевания им 45-го титула в футболе

«Интер Майами» провёл яркое чествование Месси в честь завоевания им 45-го титула в футболе
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Чикаго Файр». Встреча состоялась в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Перед началом встречи руководство клуба провело яркое чествование своего лидера и капитана Лионеля Месси в честь завоевания им 45-го титула в футболе.

Месси появился на стадионе в преддверии матча. В центральном круге поля был плакат с изображением числа 45 — количества титулов аргентинца за карьеру. По дуге вокруг него стояло 45 детей, каждый из которых держал картинку с отдельным титулом Лионеля.

Один из руководителей клуба презентовал Месси памятную картину с оригинальным изображением символичного числа 45.

Фото: Соц. сети «Интер Майами»

Фото: Соц. сети «Интер Майами»

Фото: Соц. сети «Интер Майами»

Фото: Соц. сети «Интер Майами»

Напомним, 45-м титулом в карьере Месси стал Кубок Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию. Таким образом, Лео является самым титулованным футболистом в истории.

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