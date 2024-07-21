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Глава «Зенита» Медведев: слухи про Клаудиньо не слушайте, он будет готов к следующей игре

Глава «Зенита» Медведев: слухи про Клаудиньо не слушайте, он будет готов к следующей игре
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отсутствие полузащитника «Зенита» Клаудиньо в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:0). Ранее появлялась информация, что Клаудиньо не принял участия в матче из-за возможного перехода в бразильский «Фламенго».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

«Слухи по Клаудиньо не слушайте. У него микротравма, которая не позволила ему тренироваться последние пару-тройку дней. Поэтому он не смог поехать в Самару. Будет восстанавливаться. Нужно спрашивать у врачей, когда он вернётся на поле. Надеюсь, что уже к следующей игре будет готов», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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