17-летний Ламин Ямаль опубликовал видео, как с голым торсом под музыку отдыхает на катере

17-летний крайний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поделился видео с отдыха.

На ролике, опубликованном в одной из соцсетей футболиста, Ямаль проводит время, катаясь с голым торсом под музыку на катере.

Ямаль стал одним из открытий недавно завершившегося Евро-2024. В составе сборной Испании Ламин Ямаль сыграл все семь матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Испанец получил приз «Лучшему молодому игроку» турнира. Сборная Испании одержала победу в турнире.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Ранее сообщалось, что Ламин сменил в «Барселоне» игровой номер. Теперь молодой футболист будет выступать под 10-м номером, под которым ранее играл легендарный Лионель Месси.

17-летний Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере