Солтмурад Бакаев: я очень много работал и заслужил возвращение в РПЛ

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал своё возвращение в РПЛ. «Акрон» в матче 1-го тура РПЛ уступил «Локомотиву» (2:3), на счету Бакаева один из голов в матче.

«Только положительные эмоции от моего возвращения в РПЛ. Я очень много работал и работаю — считаю, что заслужил вернуться в высший дивизион и играть в такой команде, как «Акрон», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак». «Акрон» подписал игрока, когда тот был в статусе свободного агента.