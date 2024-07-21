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Солтмурад Бакаев: я очень много работал и заслужил возвращение в РПЛ

Солтмурад Бакаев: я очень много работал и заслужил возвращение в РПЛ
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Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев прокомментировал своё возвращение в РПЛ. «Акрон» в матче 1-го тура РПЛ уступил «Локомотиву» (2:3), на счету Бакаева один из голов в матче.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Только положительные эмоции от моего возвращения в РПЛ. Я очень много работал и работаю — считаю, что заслужил вернуться в высший дивизион и играть в такой команде, как «Акрон», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак». «Акрон» подписал игрока, когда тот был в статусе свободного агента.

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