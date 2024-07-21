Расписание матчей РПЛ 21 июля

Сегодня, 21 июля, в 1-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 пройдут три матча. Представляем вашему вниманию расписание игр, которые состоятся в указанный день.

17:30 мск. «Оренбург» — «Спартак».

20:00 мск. «Химки» - «Динамо» Махачкала.

20:00 мск. «Ахмат» — «Краснодар».

Вчера, 20 июля, в 1-м туре РПЛ состоялось четыре встречи. «Локомотив» обыграл «Акрон» со счётом 3:2. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 4:0. Московское «Динамо» победило «Факел» со счётом 3:1. «Ростов» и ЦСКА разделили очки (0:0).

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

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