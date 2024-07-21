Защитник «Уфы» Кутин: для выхода в РПЛ нам нужна поддержка республики и болельщиков

Защитник «Уфы» Денис Кутин назвал поддержку республики и болельщиков определяющим фактором, способным помочь вернуться команде в РПЛ.

— «Уфа» начала свой путь наверх. Насколько реально в следующем сезоне сразу же вернуться в Премьер-Лигу?

— Не буду говорить громкие слова о том, что мы сразу же вернёмся в РПЛ. Но уверен в команде, в каждом партнёре, что в каждой игре будем выкладываться на 100%. Ни одной команде в Первой лиге с нами легко не будет.

— Что для этого нужно команде? Позволяет ли нынешний состав бороться за высокие места в Первой лиге?

— В первую очередь нам необходимо отталкиваться от своей игры, не отходить от неё. Нужна поддержка от республики и болельщиков, тогда у нас всё получится. Очень плохо, что некоторые игроки покинули «Уфу», но это футбол — такое бывает. Желаем удачи в новых командах. Надеюсь, новые ребята придут и внесут такой же большой вклад в наши успехи, — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.