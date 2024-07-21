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Защитник «Факела» Калинин: нет ничего страшного в поражении от «Динамо», впереди 29 туров

Защитник «Факела» Калинин: нет ничего страшного в поражении от «Динамо», впереди 29 туров
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Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский клуб проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:3.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Конечно, быстрый пропущенный мяч со стандарта повлиял. Неприятно пропускать в начале матча, но тем не менее встреча длится 90 и больше минут, поэтому надо играть до конца. Естественно, против десятерых футболистов легче играть, чем против 11 игроков. У «Динамо» стали появляться зоны. Нет ничего страшного в поражении, это только 1-й тур и начало. Впереди ещё 29 туров, сделаем работу над ошибками и будем работать», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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