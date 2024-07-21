Защитник «Факела» Калинин: нет ничего страшного в поражении от «Динамо», впереди 29 туров

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором воронежский клуб проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:3.

«Конечно, быстрый пропущенный мяч со стандарта повлиял. Неприятно пропускать в начале матча, но тем не менее встреча длится 90 и больше минут, поэтому надо играть до конца. Естественно, против десятерых футболистов легче играть, чем против 11 игроков. У «Динамо» стали появляться зоны. Нет ничего страшного в поражении, это только 1-й тур и начало. Впереди ещё 29 туров, сделаем работу над ошибками и будем работать», — сказал Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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