«Марсель» согласовал трансфер полузащитника «Тоттенхэма» Хёйбьерга — Санти Ауна

«Тоттенхэм» и «Марсель» достигли соглашения о переходе полузащитника Пьер-Эмиля Хёйбьерга во французский клуб. Об этом сообщает известный инсайдер Санти Ауна в социальной сети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, сумма трансфера составит € 13,5 млн. В ближайшие дни Хёйбьерг должен стать игроком «Марселя».

28-летний Пьер-Эмиль Хёйбьерг выступает за «Тоттенхэм» с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл за «шпор» 39 матчей во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Хёйбьергу со стороны «Ньюкасла».