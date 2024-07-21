Почеттино может стать тренером «Ньюкасла», если Хау возглавит сборную Англии — Mirror

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может занять должность главного тренера «Ньюкасла», если Эдди Хау примет решение возглавить сборную Англии. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Хау входит в шорт-лист руководства английской национальной команды. В стане «сорок» рассчитывают на то, что ситуация с их главным тренером разрешится как можно скорее, чтобы в случае его ухода боссы «Ньюкасла» успели пригласить в клуб Почеттино.

Последним местом работы аргентинского специалиста был лондонский «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых они 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: