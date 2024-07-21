Игрок «Акрона» Тимошенко: после матча с «Локомотивом» другие команды нас будут опасаться

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко высказался о первом матче тольяттинцев в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В 1-м туре чемпионата «Акрон» потерпел на выезде поражение от «Локомотива» со счётом 2:3.
«Впечатления от дебюта в РПЛ и «Акроне» самые положительные, кроме результата матча с «Локомотивом». Учитывая, как мы играли, не должны были проигрывать. Мы создавали много моментов в обоих таймах, штанги, перекладины, неназначенный пенальти. Игра была на ничью, точно не на поражение. Можно с трудом сказать, что дебют удался, будем работать.
После матча с «Локомотивом» ни один человек не скажет, что с «Акроном» будет легко. Все будут опасаться и остерегаться нас, мы будем максимально неудобными, приносить радость болельщикам и набирать очки», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 21 июля 2024
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