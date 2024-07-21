БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Тимошенко: после матча с «Локомотивом» другие команды нас будут опасаться

Игрок «Акрона» Тимошенко: после матча с «Локомотивом» другие команды нас будут опасаться
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко высказался о первом матче тольяттинцев в дебютном сезоне в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). В 1-м туре чемпионата «Акрон» потерпел на выезде поражение от «Локомотива» со счётом 2:3.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«Впечатления от дебюта в РПЛ и «Акроне» самые положительные, кроме результата матча с «Локомотивом». Учитывая, как мы играли, не должны были проигрывать. Мы создавали много моментов в обоих таймах, штанги, перекладины, неназначенный пенальти. Игра была на ничью, точно не на поражение. Можно с трудом сказать, что дебют удался, будем работать.

После матча с «Локомотивом» ни один человек не скажет, что с «Акроном» будет легко. Все будут опасаться и остерегаться нас, мы будем максимально неудобными, приносить радость болельщикам и набирать очки», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Созин: главное впечатление от «Акрона» — Арсений Дмитриев, который чуть-чуть моложе Ямаля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android