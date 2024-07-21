В ПАОКе объяснили интерес к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову

Глава футбольного департамента греческого ПАОКа Пантелис Томареис заявил, что нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов соответствует требованиям главного тренера греческой команды Рэзвана Луческу. Ранее он подтвердил, что клуб ведёт переговоры о трансфере российского форварда.

«Нам очень хорошо знакомы возможности Чалова. Мы начали следить за ним с того момента, как он перешёл в «Базель» на правах аренды. Считаю, что аренда в швейцарском клубе поспособствовала его развитию. Он хороший игрок, который соответствует требованиям нашего главного тренера Рэзвана Луческу, поэтому мы обратили на него внимание», — приводит слова Томареиса «Матч ТВ».

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.