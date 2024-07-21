БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Уфы» Кутин рассказал о финансовых проблемах клуба

Игрок «Уфы» Кутин рассказал о финансовых проблемах клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Уфы» Денис Кутин ответил на вопросы о финансовом состоянии клуба.

— Писали о больших финансовых проблемах «Уфы». Вы лично ощущали это? На выплатах зарплаты это сказывалось?
— Больших финансовых проблем не было, не ощущалось.

— Действительно ли игрокам предлагали даже платить за тренировочные сборы?
— Да, были проблемы со сборами, какие-то недопонимания. Но все вопросы быстро решились.

— Переживали за «Уфу», когда были слухи о возможном банкротстве?
— Не было сомнений, что всё будет хорошо. Единственный нерешённый вопрос — бонусы за первое место. Но я надеюсь, что со временем он закроется положительно. Считаю, что наша команда заслужила поощрения за этот год, несмотря ни на что, — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Защитник «Уфы» Кутин: для выхода в РПЛ нам нужна поддержка республики и болельщиков

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android