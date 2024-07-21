Игрок «Уфы» Кутин рассказал о финансовых проблемах клуба

Защитник «Уфы» Денис Кутин ответил на вопросы о финансовом состоянии клуба.

— Писали о больших финансовых проблемах «Уфы». Вы лично ощущали это? На выплатах зарплаты это сказывалось?

— Больших финансовых проблем не было, не ощущалось.

— Действительно ли игрокам предлагали даже платить за тренировочные сборы?

— Да, были проблемы со сборами, какие-то недопонимания. Но все вопросы быстро решились.

— Переживали за «Уфу», когда были слухи о возможном банкротстве?

— Не было сомнений, что всё будет хорошо. Единственный нерешённый вопрос — бонусы за первое место. Но я надеюсь, что со временем он закроется положительно. Считаю, что наша команда заслужила поощрения за этот год, несмотря ни на что, — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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