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Денис Кутин: в чемпионский сезон конкуренция в «Спартаке» была огромной

Денис Кутин: в чемпионский сезон конкуренция в «Спартаке» была огромной
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Бывший крайний защитник «Спартак-2» Денис Кутин поделился воспоминаниями о чемпионском сезоне-2016/2017 основной команды красно-белых.

— Из «Чертаново» вы перешли в «Спартак» и, сыграв всего два матча в сезоне 2016/2017, стали чемпионом России. Какие были эмоции?
— Самые невероятные, их не описать словами. Надо прочувствовать.

— Было небольшое разочарование, что вы играли так мало?
— Конечно, было. В каждой игре хотелось помочь ребятам. Но тренерский штаб можно понять — я был молодым игроком. Нужно терпеть, ждать своего момента и шанса. Тем более когда это такой большой клуб с такими задачами. Конкуренция в «Спартаке» была огромной, — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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