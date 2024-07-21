В московском «Динамо» ответили на вопрос об адаптации Андрея Лунёва в команде

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре 19-летних центральных защитников бело-голубых Ивана Лепского и Милана Майсторовича в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:1), а также подтвердил, что новый вратарь Андрей Лунёв адаптировался в команде.

«Я бы не очень хотел после первого матча раздавать комплименты нашим молодым футболистам, но я очень рад, что этот матч Ваня Лепский провёл на высоком уровне. Также нельзя не отметить Милана Майсторовича, который тоже сыграл этот матч хорошо.

Андрей Лунёв — опытный футболист, большой профессионал, поэтому никаких проблем с адаптацией к команде, коллективу, к требованиям у него не было», — сказал Гафин в эфире «Матч ТВ».

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.