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В московском «Динамо» ответили на вопрос об адаптации Андрея Лунёва в команде

В московском «Динамо» ответили на вопрос об адаптации Андрея Лунёва в команде
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Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об игре 19-летних центральных защитников бело-голубых Ивана Лепского и Милана Майсторовича в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Факелом» (3:1), а также подтвердил, что новый вратарь Андрей Лунёв адаптировался в команде.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Лепский – 3'     2:0 Нгамалё – 21'     3:0 Гладышев – 28'     3:1 Марков – 74'    
Удаления: Фомин – 40' / Брызгалов – 90+7'

«Я бы не очень хотел после первого матча раздавать комплименты нашим молодым футболистам, но я очень рад, что этот матч Ваня Лепский провёл на высоком уровне. Также нельзя не отметить Милана Майсторовича, который тоже сыграл этот матч хорошо.

Андрей Лунёв — опытный футболист, большой профессионал, поэтому никаких проблем с адаптацией к команде, коллективу, к требованиям у него не было», — сказал Гафин в эфире «Матч ТВ».

О переходе Лунёва в клуб «Динамо» объявило 18 июня. Ранее Андрей выступал за «Карабах». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в € 1 млн. 32-летний Лунёв стал с «Карабахом» обладателем Кубка Азербайджана, а также выиграл местный чемпионат. 5 июня азербайджанский клуб сообщил, что голкипер покинул команду после истечения срока действия трудового договора.

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