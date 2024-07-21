Капитан «Акрона» Константин Савичев: для нас каждый соперник в РПЛ — ярый

Защитник и капитан «Акрона» Константин Савичев поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский клуб проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

«После матча с «Локомотивом» эмоции отрицательные, потому что нам не удалось добыть очки в Москве. Из соперников в Премьер-Лиге никого не хочу видеть ярым. Для нас каждая игра, каждый соперник, он ярый. Мы не делим игры на принципиальные и непринципиальные. Для нас каждая следующая игра – самая важная», – сказал Константин Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв.

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