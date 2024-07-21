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Капитан «Акрона» Константин Савичев: для нас каждый соперник в РПЛ — ярый

Капитан «Акрона» Константин Савичев: для нас каждый соперник в РПЛ — ярый
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Защитник и капитан «Акрона» Константин Савичев поделился мнением о минувшем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский клуб проиграл московскому «Локомотиву» со счётом 2:3.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«После матча с «Локомотивом» эмоции отрицательные, потому что нам не удалось добыть очки в Москве. Из соперников в Премьер-Лиге никого не хочу видеть ярым. Для нас каждая игра, каждый соперник, он ярый. Мы не делим игры на принципиальные и непринципиальные. Для нас каждая следующая игра – самая важная», – сказал Константин Савичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Москалёв.

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