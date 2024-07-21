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Флик одобрил покупку Канселу в «Барселону», «Сити» просит сумму в € 20 млн — Sport.es

Флик одобрил покупку Канселу в «Барселону», «Сити» просит сумму в € 20 млн — Sport.es
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал согласие на трансфер 30-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, в минувшем сезоне выступавшего за сине-гранатовых на правах аренды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, английский клуб готов продать португальского игрока в «Барселону» чуть более чем за € 20 млн. Стороны работают над тем, чтобы Канселу не присоединялся к предсезонному сбору «Манчестер Сити», сразу отправившись в турне по США с каталонским клубом.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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