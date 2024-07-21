«Манчестер Юнайтед» близок к трансферу 16-летнего форварда «Арсенала» — Фабрицио Романо

16-летний нападающий лондонского «Арсенала» Чидозье Оби-Мартин близок к тому, чтобы стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом информирует известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, манкунианцы стремятся как можно скорее завершить подписание Оби-Мартина, который на фоне интереса других клубов из Великобритании и Германии определится со своим будущим в ближайшие часы или дни.

В минувшем сезоне Оби-Мартин провёл 26 матчей во всех турнирах в составе молодёжной команды «Арсенала», отметившись 32 голами и тремя результативными передачами. 16-летний футболист ещё не дебютировал в составе основной команды «канониров». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Оби-Мартина в € 400 тыс.