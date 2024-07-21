Экс-игрок «Тосно»: говорили, что клуб сохранят любой ценой, но получилась грустная история

Бывший защитник «Тосно» Денис Кутин высказался о расформировании клуба из Ленинградской области, которое произошло в 2018 году.

— После победы в Кубке у «Тосно» совсем грустная судьба. Как реагировали на то, что клуб «умирал»?

— История получилась очень грустная. Говорили, что сохранят «Тосно» любой ценой, но получилось так, как получилось, — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 30-летний правый защитник выступал в составе «Тосно» с 2017 по 2018 год на правах аренды (футболист был игроком московского «Спартака»). В составе «Тосно» Кутин принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями.

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