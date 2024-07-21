Кутин: очень не хватает сборной России на чемпионате Европы, а наших клубов — в еврокубках

Защитник «Уфы» Денис Кутин выразил сожаление в связи с отсутствием российских команд на международной арене.

«Очень не хватает нашей сборной на чемпионате Европы, а российских клубов — в еврокубках. Это то, ради чего каждый футболист играет, — чтобы иметь возможность выступать в таких больших матчах», — сказал Кутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда встретилась с Сербией. Игра завершилась победой России со счётом 4:0. 7 июня российская национальная команда провела товарищеский матч с Беларусью. Сборная России одержала победу со счётом 4:0.

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