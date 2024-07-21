Глава «Зенита» Медведев ответил, в чём секрет успеха Максима Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил результативность полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова в первых официальных матчах за санкт-петербургский клуб. Хавбек забил по два гола в игре за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) и в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

— В чём секрет Глушенкова?

— Секрет один: 10 процентов таланта, 90 процентов работы (улыбается), — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 24-летний Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.