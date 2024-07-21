БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Зенита» Медведев ответил, в чём секрет успеха Максима Глушенкова

Глава «Зенита» Медведев ответил, в чём секрет успеха Максима Глушенкова
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил результативность полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова в первых официальных матчах за санкт-петербургский клуб. Хавбек забил по два гола в игре за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2) и в матче 1-го тура нового сезона РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Кассьерра – 18'     0:3 Глушенков – 45+2'     0:4 Педро – 90+3'    

— В чём секрет Глушенкова?
— Секрет один: 10 процентов таланта, 90 процентов работы (улыбается), — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 24-летний Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Материалы по теме
Глушенков стал пятым россиянином, забившим в дебютной игре за «Зенит» в РПЛ в XXI веке
Материалы по теме
Глушенков! Теперь Максим уничтожает всех за «Зенит» и в РПЛ
Глушенков! Теперь Максим уничтожает всех за «Зенит» и в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android