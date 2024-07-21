Защитник «Зенита» Чистяков назвал конкурентов команды в борьбе за титул в новом сезоне РПЛ

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» составят конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за титул в новом сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У команды задачи, конечно же, максимальные, как и всегда на каждый сезон, стать чемпионом. Тем более в этот знаковый момент, столетие клуба, также завоевать кубок. Для меня лично — принести максимальную пользу команде, как можно больше играть. Я думаю, конкуренты все те же, как и всегда, — «Спартак», «Краснодар», «Ростов», — приводит слова Чистякова ТАСС.

Напомним, действующим победителем РПЛ является как раз санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли шестой подряд чемпионский титул. Второе место по итогам прошлого сезона занял «Краснодар», тройку лидеров замкнуло московское «Динамо». Санкт-петербургский клуб также одержал победу в матче Суперфинала Кубка России с «Балтикой» (2:1) и выиграл трофей. 13 июля «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России.

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), а «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). «Спартак» и «Краснодар» проведут свои встречи стартового тура с «Оренбургом» и «Ахматом» соответственно сегодня, 21 июля.