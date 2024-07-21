«Оренбург» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 17:30

Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды разделили очки (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).

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