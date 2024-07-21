Глава «Зенита» Медведев опроверг слухи о согласовании контракта Вендела с «Галатасараем»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что полузащитник сине-бело-голубых Вендел уже согласовал контракт с турецким «Галатасараем».

— Что с Венделом? Пишут, что он уже согласовал контракт с «Галатасараем».

— Это не соответствует действительности. Вендел — игрок «Зенита», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» и «Галатасарай» близки к соглашению о продаже Вендела за сумму в € 17 млн.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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