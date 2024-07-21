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«Химки» — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Химки» — «Динамо» Мх: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Егор Егоров. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

В минувшем сезоне команды встречались дважды в Первой лиге. В первом круге «Химки» обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Во втором круге с тем же счётом победу одержали уже махачкалинцы.

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