«Галатасарай» и «Зенит» вышли на финальную стадию переговоров по Венделу — Sabah

«Галатасарай» и «Зенит» находятся на финальной стадии переговоров по бразильскому полузащитнику сине-бело-голубых Венделу. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, санкт-петербургский клуб требует у «Галатасарая» сумму в € 16 млн, однако турецкий гранд хочет добиться её понижения.

В минувшем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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