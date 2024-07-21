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Все новости спорта, что вы пропустили, — в видео «Чемпионата»! Выпуск от 21 июля

Каждый день в мире спорта происходит огромное количество важных и заметных событий, «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с главными из них за вчерашний день, 20 июля. Для особого удобства подборка ключевых спортивных новостей представлена в видеоформате.

Главные новости дня за 20 июля:

1) «Локомотив» обыграл «Акрон» в матче открытия нового сезона РПЛ.

2) «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ.

3) «Динамо» уверенно обыграло «Факел» в матче 1-го тура РПЛ.

4) «Ростов» и ЦСКА не выявили победителя в матче 1-го тура РПЛ.

5) 16 шайб на двоих забросили команды КХЛ и НХЛ в «Матче года».

6) Фёдор Чалов перейдёт из ЦСКА в греческий ПАОК.

7) Владимир Минеев победил Магомеда Исмаилова единогласным решением судей.